Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gesuchter Mann sorgt in der Innenstadt für öffentlichkeitswirksame Verhaftung

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 34-Jähriger, gegen den ein Haftbefehl vorlag, weil er letzte Woche vor Gericht unentschuldigt einer Hauptverhandlung gegen ihn ferngeblieben ist, wurde gestern (27.08.2024) von Polizeikräften in der Goslarschen Straße gesehen. Bei seiner anschließenden Verhaftung versuchte er zu flüchten und leistete Widerstand.

Es war kurz nach 11:00 Uhr, als der Mann zwei Beamtinnen und einem Beamten der Verfügungseinheit auffiel. Diesen war bekannt, dass der 34-Jährige mit Haftbefehl gesucht wird, weshalb sie an ihn herantraten. Als ihm der Haftbefehl bekanntgegeben wurde, versuchte der Mann wegzulaufen und rannte über die zu diesem Zeitpunkt mäßig befahrene Fahrbahn der Goslarschen Straße. Doch schon auf der anderen Straßenseite wurde der 34-Jährige eingeholt und festgesetzt.

Gegen seine Festnahme leistete der Mann allerdings heftige Gegenwehr. Zudem spuckte er um sich und traf eine Beamtin im Gesicht. Darüber hinaus wurde u.a. das Shirt des Beamten beschädigt.

Nachdem er unter Kontrolle gebracht worden war, ging es für den 34-Jährigen zur Wache in die Schützenwiese, wo er die Nacht in einer Polizeizelle verbrachte. Heute Vormittag wurde ihm der Haftbefehl durch einen Richter verkündet. Danach wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

