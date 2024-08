Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind im Ortsteil Rheden

Hildesheim (ots)

hem) Am 27.08.2024 ist es gegen 16:12 Uhr auf der Rhedener Hauptstraße in 31028 Gronau (Leine) / Ortsteil Rheden zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind gekommen. Eine 36-jährige Frau aus Rheden befährt mit ihrem Pkw Mazda die Rhedener Hauptstraße. Aus der Straße "Am Sellenfried" fährt zeitgleich ein 7-jähriger Junge auf dem Fahrrad in Richtung Rhedener Hauptstraße. Im Einmündungsbereich kommt es anschließend zu einer Kollision zwischen dem Pkw und dem 7-jährigen Fahrradfahrer. Letzterer wird durch den Aufprall leicht verletzt. Er wird zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Am beteiligten Pkw entsteht leichter Sachschaden. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze unter Telefonnummer 05068/9338-0 in Verbindung zu setzten.

