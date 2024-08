Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl einer Rüttelplatte

Hildesheim (ots)

Bockenem (web) - In der zurückliegenden Nacht (Di./ Mi.), zw. 22:00 Uhr und 06:00 Uhr, kam es in Bockenem, Karl-Binder-Straße, Parkplatz am dortigen Sportplatz, zum Diebstahl einer Rüttelplatte. Die unbekannten Täter versuchten u. a. gewaltsam in die am Ort abgestellten Baucontainer zu gelangen. Die Sicherung der Container konnte jedoch nicht überwunden werden. Schließlich wurde eine größere Rüttelplatte im Wert von ca. 9.000 Euro entwendet. Aufgrund der Größe und des Gewichtes (über 600 kg) muss die Rüttelplatte mit einem entsprechenden Fahrzeug abtransportiert worden sein. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05063-9010 zu melden.

