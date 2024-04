LPI-J: Versuchter Diebstahl zweier Roller

Weimar (ots) - Am Samstag in der Zeit von circa 14 bis 15 Uhr ereignete sich in der Ernst- Thälmannstraße in Weimar ein Wohnungseinbruch. Hier gelangte der noch unbekannte Täter über die Eingangstür in das Mehrfamilienhaus. Im Anschluss wurde durch ihn die Wohnungseingangstür gewaltsam geöffnet und die Wohnung nach Wertgegenständen durchwühlt. Hier entwendete der Täter Bargeld und andere Wertgegenstände. An der Tür wurde ein Schaden von circa 500 Euro verursacht. ...

