Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Tablets aus Physiotherapiepraxis geklaut + Einbruch in Sportzentrum + Anlagebetrüger lassen nicht locker + 1.000 Liter Diesel gestohlen + Zeugen nach Bedrohung und Beleidigung gesucht +

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Tablets aus Physiotherapiepraxis geklaut

In der Zeit zwischen Sonntag (16.02.2025), 17:00 Uhr und Montag (17.02.2025), 06:45 Uhr brachen Diebe in eine Praxis für Physiotherapie in der Bad Nauheimer Ludwigstraße ein. Die Täter ließen zwei Tablets mitgehen. Die Kriminalpolizei Friedberg bittet um Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Bad Vilbel: Einbruch in Sportzentrum

Im Laufe des vergangenen Wochenendes drangen Unbekannte in das Sportzentrum Bad Vilbel in der Saalburgstraße ein. In einem Geräteraum versuchten sie mehrere Metallspinde aufzubrechen. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag (14.02.2025), 17:00 Uhr und Montag (17.02.2025), 08:00 Uhr. Hinweise nimmt die Bad Vilbeler Polizei entgegen (Tel.: 06101 54600).

Bad Nauheim: Anlagebetrüger lassen nicht locker

Dass Betrüger das gestiegene Interesse für Kryptowährungen zu ihrem Vorteil nutzen wollen, ist bereits bekannt. Hierbei lassen sie auch nicht locker, wenn das Opfer bereits frühzeitig nicht weiter investieren will. Das erfuhr auch ein Bad Nauheimer, der im Internet auf einen Bericht zu Geldanlagen in Kryptowährungen stieß und sich anschließend auf der Seite eines vermeintlichen Anlageanbieters registrierte. Der Mann überwies 250 EUR zum Einstieg. In der Folge kontaktierte ihn ein Mitarbeiter, ein sogenannter Broker, der dem Bad Nauheimer als persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung stand. Der Kontakt zum Broker lief ab diesem Zeitpunkt über WhatsApp ab. Die Forderung, weiteres Geld zu investieren, um höhere Gewinne zu erzielen, lehnte der Mann aus der Kurstadt ab. Nach etwas mehr als einem Monat ließ der Betrüger den Bad Nauheimer glauben, dass sein Guthaben auf Grund der positiven Entwicklung auf über 140.000 EUR angestiegen war. Diesen Betrag wolle man ihm nun auszahlen. Zuvor müsse er jedoch 2.500 EUR Kaution und 1.500 EUR Überweisungsgebühr zahlen. Dies tat der Wetterauer. Als er kein Geld erhielt, flog der Betrug auf. Die gezahlten 4.250 EUR waren weg. Die Polizei empfiehlt, Angebote zur Investition in Kryptowährungen kritisch zu prüfen. Informieren Sie sich und lassen Sie sich nicht zu vorschnellen Zahlungen drängen. Seriöse Angebote erfordern keinen sofortigen Abschluss.

Wöllstadt: 1.000 Liter Diesel gestohlen

Aus den Tanks von drei Arbeitsmaschinen zapften Dieseldiebe in Nieder-Wöllstadt knapp 1.000 Liter Kraftstoff ab. Hierbei verursachten sie zudem einen Sachschaden von 200 EUR. Die Fahrzeuge waren von Donnerstag (13.02.2025), 13:00 Uhr bis Montag (17.02.2025), 07:30 Uhr auf einem Baustellengelände "Am Lachengraben" abgestellt. Zeugen, denen in diesem Zeitraum Personen auf dem Baustellengelände aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizeistation Friedberg (Tel.: 06031 6010) in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel: Zeugen nach Bedrohung und Beleidigung gesucht

Die Bad Vilbeler Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Donnerstag (13.02.2025) gegen 11:10 Uhr in der Bergstraße in Höhe des dortigen Kindergartens ereignet hat. Dort kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern. Der Fahrer eines schwarzen VW Golf Kombi bedrohte und beleidigte dabei den Fahrer eines weißen VW Up!. Beide Fahrzeuge hielten auf der Straße nebeneinander. Die Fahrer blieben in ihren Autos sitzen und kommunizierten durch die geöffneten Fenster. Nach kurzem Wortwechsel fuhr der schwarze Golf die Frankfurter Straße in Richtung Heilsberg davon. Beschrieben wird der Golf-Fahrer als 25 - 35 Jahre alt, mit hellem Teint, normaler Statur und kurzen dunkelblonden Haaren. Er hatte einen fülligen Bart und trug eine schwarze Jacke. Bei dem Fahrzeug habe es sich um ein neueres Golf-Modell der Reihe 7 oder 8 gehandelt. Das Kennzeichen begann mit den Buchstaben "EU-". Auf der Kennzeichenhalterung sei der Schriftzug "Europcar" zu sehen gewesen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise zum Fahrzeug oder der Person geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06101 54600 an die Polizeistation Bad Vilbel zu wenden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell