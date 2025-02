POL-WE: Scheckübergabe: Konzertbesucher spenden 3.000 Euro an Kinder- und Jugendhospizdienst Gießen

Friedberg (ots) - Bad Nauheim: Trickdiebe stehlen Schmuck Gegen 12:00 Uhr klingelte es am Mittwoch (12.02.2025) an der Haustür einer Bad Nauheimerin. Als diese öffnete, stand sie einem Mann gegenüber, der angab, in der Nachbarschaft gearbeitet zu haben. Hierbei sei ihm aufgefallen, dass zwei Ziegel auf dem Dach des Hauses der Bad Nauheimerin fehlen würden. Der Unbekannte bot an, auf dem Dach nach dem Rechten zu ...

mehr