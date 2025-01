Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Fahrraddieb festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Dienstag (28.01.2025) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in ein Fahrradgeschäft an der Dennerstraße eingebrochen zu sein und ein Fahrrad gestohlen zu haben. Zeugen beobachteten gegen 01.30 Uhr einen jungen Mann, der mit einem Kanaldeckel die Scheibe eines Fahrradladens einwarf und alarmierten die Polizei. Im Rahmen der Fahndung nahmen die Beamten den 23-Jährigen mit einem mutmaßlich gestohlenen Fahrrad im Wert von zirka 1.500 Euro fest. Am Ladengeschäft entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der junge Mann mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Dienstags (28.01.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

