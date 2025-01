Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Unbekannte sind am Montag (27.01.2025) in eine Wohnung an der Rohrackerstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 07.30 Uhr und 09.50 Uhr die Eingangstür einer Wohnung im Erdgeschoss auf und durchwühlten das Schlafzimmer. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen stahlen sie Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro und flüchteten unerkannt. Der genaue Schaden ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

