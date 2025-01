Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Streitigkeiten im Zug - Zeugen gesucht

Stuttgart (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, bei dem am Samstagabend (25.01.2025) in einem Intercity (IC 2048) eine 42 Jahre alte Frau und eine Gruppe Fußballfans in Streit geraten sein sollen. Die Frau befand sich im Fernverkehrszug von Heidelberg nach Stuttgart, als sie gegen 21.00 Uhr, kurz vor der Einfahrt in den Hauptbahnhof Stuttgart, mit der Gruppe aneinandergeraten sein soll. Dabei sollen auch Gegenstände geworfen und Beleidigungen gefallen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen, insbesondere zum Tatablauf und den einzelnen Tatbeiträgen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell