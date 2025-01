POL-S: Mit Pfefferspray gesprüht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (24.01.2025 bis 26.01.2025) in eine Wohnung an der Straße Sonnenbühl eingebrochen. An der Senefelderstraße, der Hohenzollernstraße, der Kreßbronner Straße und der Straße Pfennigäcker sind die Täter gescheitert. An der Straße Sonnenbühl sprangen die Täter am Samstag, gegen 15.10 Uhr über einen Absatz an ein offenes Fenster und stiegen in ...

