Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (24.01.2025 bis 26.01.2025) in eine Wohnung an der Straße Sonnenbühl eingebrochen. An der Senefelderstraße, der Hohenzollernstraße, der Kreßbronner Straße und der Straße Pfennigäcker sind die Täter gescheitert. An der Straße Sonnenbühl sprangen die Täter am Samstag, gegen 15.10 Uhr über einen Absatz an ein offenes Fenster und stiegen in die Wohnung. Dort stahlen sie mehrere Hundert Euro Bargeld. Als der 48 Jahre alte Bewohner nach Hause kam und den Täter überraschte, flüchtete der Unbekannte. Er ist etwa 190 Zentimeter groß und zirka 30 bis 35 Jahre alt. Er hat eine dunkle Hautfarbe und einen Sieben-Tage-Bart. Zur Tatzeit trug er eine Baseballmütze und schwarzgraue Bekleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

