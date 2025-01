POL-S: 39-Jährigen versucht auszurauben - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Eine mehrstündige Straßensperrung am Samstagnachmittag (25.01.2025) sind die Folgen eines Munitionsfundes im Neckar. Ein 41-jähriger Magnetangler meldete kurz nach 14.00 Uhr den Fund einer vermeintlichen Tellermine, welche er im Neckar gefunden habe. Da er diesen Fund am Neckarufer in der Neckartalstraße abgelegt hatte, wurde dieser Bereich vorsorglich zwischen der Pragstraße und der ...

