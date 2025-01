Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Beim Brand einer Wohnung an der Straße Im Lauchhau ist am Sonntag (26.01.2025) ein Schaden von mehreren 10.000 Euro entstanden. Ersten Ermittlungen zufolge soll die 71 Jahre alte Bewohnerin gegen 11.40 Uhr echte Kerzen an ihrem Weihnachtsbaum angezündet haben, die in der Folge den Brand verursachten. Die Frau verließ unverletzt die Wohnung und eine Nachbarin alarmierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Bewohner des Hauses das Gebäude schon unverletzt verlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell