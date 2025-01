Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 16-Jährigen geschlagen und erpresst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein unbekannter Mann hat am späten Freitagabend (24.01.2025) am Löwen-Markt einen 16-Jährigen geschlagen und Bargeld gefordert. Der 16-Jährige hielt sich gegen 22.05 Uhr alleine am Löwen-Markt auf, als ihn der Unbekannte ansprach und nach Bargeld fragte. Nachdem ihm der 16-Jährige Kleingeld geben wollte, forderte ihn der Unbekannte auf, zwei Zehn-Euro-Scheine die er in der Geldbörse gesehen hatte, auszuhändigen. Als der Jugendliche sich weigerte, schlug ihm der Unbekannte mehrfach ins Gesicht und ging in unbekannte Richtung davon. Der Täter war etwa 180 Zentimeter groß und hatte eine athletische Figur. Er war zirka 17 bis 25 Jahre alt, hatte schwarze Haare, einen Drei-Tage-Bart und trug eine Gucci-Kappe sowie eine schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

