Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Singen (Lkr. Konstanz) Betrug durch angebliche Wahrsagerin - Polizei bittet um Hinweise (16.-26.11.2024)

Singen (ots)

Eine Frau kontaktierte Ende November via Instagram eine Wahrsagerin aus Moskau. Im weiteren Verlauf finden diverse fernmündliche Sitzungen statt. Nach einigen Sitzungen äußert die Wahrsagerin, dass der Tochter der 41-Jährigen in der Zukunft ein Unfall passieren werde, der aber durch diverse Geldzahlungen abgewendet werden könne. Die Frau geht darauf ein. In der Folge finden mehrere Überweisungen und Bargeldübergaben statt. Zwei der Übergaben fanden am 16.11.2024 gegen 15:00 Uhr und am 21.11.2024 gegen 17:00 Uhr auf dem Norma-Parkplatz in der Fichtestraße 42 (Singen Nordstadt) statt. Hier übergab die 41-Jährige beides Mal Bargeld an einen männlichen Abholer. Dieser war etwa 50 Jahre alt, ungefähr 1,75m groß, korpulente Statur, schwarze kurze Haare mit Basecap und Ziegenbart. Die Person trug eine schwarze Jacke und Jeans und sprach lediglich russisch. Die dritte Übergabe fand am 26.11.2024 gegen 16:25 Uhr auf dem ELIF-Parkplatz (Am Posthalterswäldle 87) statt. Der Abholer war wiederum männlich, etwa 40 Jahre alt, ungefähr 1,75m groß, schlank, blaue Augen, 3-Tage-Bart, lockige blonde Haare. Bekleidet war er mit einer Daunenjacke und Jeans. Es entstand ein Gesamtschaden von über 35.000EUR.

Ein Foto und die Personenfahndung sind unter folgendem Link ersichtlich:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/singen-betrug/

Hinweise zu der gesuchten Person nimmt das Polizeirevier Singen unter der Tel. 07731 888-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell