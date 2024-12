Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Tankstelle im Kornblumenweg (03.12.2024)

Gottmadingen (ots)

In der Nacht auf Dienstag sind unbekannte Täter in eine Tankstelle im Kornblumenweg eingebrochen. Gegen kurz 02.30 Uhr versuchten die Täter zunächst über die Eingangstür in die Innenräume zu gelangen. Nachdem dies offensichtlich misslang, schlugen sie eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Dort erbeuteten sie zahlreiche Tabakwaren und Alkoholika. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die gestern Abend, bzw. in der vergangenen Nacht Verdächtiges im Bereich der Tankstelle beobachtet haben, oder Hinweise auf die Identität des oder der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell