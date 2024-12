Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Firmeneinbruch mit hohem Sachschaden - Zeugenaufruf (29.11.2024 - 02.12.2024)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr bis Montag, 6 Uhr ist es zu einem Einbruch in eine Firma an der Industriestraße gekommen. Unbekannte verschafften sich mit Gewalt Zutritt in die Firma und richteten dabei einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro an. Aus den Büro- und Lagerräumen entwendeten sie Bargeld und Werkzeuge in noch unbekanntem Wert. Die Polizei sucht nun Zeugen zur Tat, die sich unter der Telefonnummer 07724 / 949500 melden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell