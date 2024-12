Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall zwischen Auto und Lastwagen fordert einen Leichtverletzten (02.12.2024)

Bräunlingen (ots)

Am Montagmorgen ist es am Ortseingang Bräunlingens zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Fahrer leicht verletzt hat. Ein 26-Jähriger Lastwagenfahrer übersah beim einbiegen auf die Donaueschingen Straße einen 80-Jährigen Ford-Fahrer. Der vorfahrtsberechtigte Senior erlitt durch das Splittern von Glas während des Zusammenstoßes leichte Verletzungen im Gesicht, was eine Versorgung des Rettungsdienstes nach sich zog. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell