Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall im Kreisverkehr Industriestraße/Bohlinger Straße - eine Person leicht verletzt (02.12.2024)

Singen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat eine Person bei einem Unfall im Kreisverkehr Industriestraße/Bohlinger Straße am Montagabend. Ein 58-Jähriger fuhr mit einem Ford C-Max von der Bohlinger Straße kommend in den Kreisverkehr und kollidiert dort mit einem bereits im Kreisel fahrenden Opel Corsa eine 31 Jahre alten Mannes, der einen Zusammenstoß trotz des Versuchs auszuweichen nicht mehr verhinderte. Eine 44-jährige Insassin des Opels verletzte sich bei dem Zusammenstoß, ärztliche Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Den Schaden am Ford schätzte die Polizei auf etwa 1.000 Euro, die Beschädigung am Opel auf rund 2.000 Euro.

