Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: 27-Jährige im Zug sexuell belästigt ICE von Berlin nach Hildesheim am 27.07.2024 gegen 17:00 Uhr

Hannover (ots)

Kurz nach der Abfahrt in Braunschweig stellte sich ein 27-jähriger Mann neben eine 34-jährige Reisende und entblößte auf Höhe ihres Kopfes sein erigiertes Geschlechtsteil. Die Geschädigte begab sich sofort zum Zugbegleiter dieses Zuges, der die Bundespolizei in Hildesheim hinzuzog. Auch die Landespolizei aus Hildesheim war mit einer Streife im Einsatz. Dem polizeilich hinlänglich bekannten Straftäter wurde die Weiterfahrt im Zug untersagt. Die Polizeibeamten durchsuchten den gebürtigen Dortmunder mit libanesischen Wurzeln und fanden ein verbotenes Einhandmesser in der Bekleidung. Darüber hinaus hatte der Wohnsitzlose noch eine Aufenthaltsermittlung offen... Gegen den Mann wird nun wegen sexueller Belästigung zum wiederholten Male und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die verschiedenen Opferschutzangebote hin, die Sie als Opfer einer Straftat oder Angehöriger eines Opfers jederzeit von der Polizei bekommen können.

