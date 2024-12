Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, A98, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall aufgrund technischen Defekts (02.12.2024)

Stockach, A98 (ots)

Aufgrund eines technischen Defekts ist es am Montagmittag auf der Autobahn 98 zwischen den Anschlussstellen Stockach-Ost und -West zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 59-jähriger Fordfahrer überholte einen Lastwagen eines 26-Jährigen und scherte anschließend vor diesem wieder ein. Dabei kam es, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an dem Ford zu einer Notbremsung, in deren Folge der Lastwagen in das Heck des Autos prallte. Dabei verletzte sich der 59-Jährige leicht. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte ihn vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 16.000 Euro.

