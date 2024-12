Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald im Schwarzwald, K 5728

Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsunfall mit Leichtverletztem (02.12.2024)

Schönwald im Schwarzwald - K 5728 (ots)

Auf der Kreisstraße 5728 ist es am Montagmorgen, gegen 8 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 61-jähriger Opel-Fahrer einen 70-jährigen VW-Fahrer beim Abbiegen übersehen hat. In seinem Opel bog der Fahrer nach links von der Straße "Moos" auf die K 5728 ein und übersah den vorfahrtsberechtigten VW-Fahrer. Der Zusammenstoß an der Einmündung zog leichte Verletzungen beim 61-Jährigen und einen Gesamtschaden von etwa 18.000 Euro nach sich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell