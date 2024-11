Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Zeugen nach Entwendung eines orangenen LKW gesucht

Bergkamen (ots)

Am Sonntag (24.11.2024) ist in Bergkamen-Rünthe ein Fahrzeug entwendet worden. Es handelt sich hierbei um einen LKW, der auf einem Firmengelände an der Industriestraße geparkt war.

Der entwendete LKW ist orange und ein Mercedes-Benz Actros 2541. Er trägt das amtliche Kennzeichen UN-KT501.

Entwendet wurde das Fahrzeug zwischen 23.10 Uhr und 23.30 Uhr.

Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug geben und weiß, wo es sich befindet? Hinweise zu den Tätern bitte ebenfalls an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell