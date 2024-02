Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Traktordemo am Sonntag, 25.02.24 im Bereich Koblenz

Koblenz (ots)

Am Sonntag, 25.02.24 findet im Bereich Koblenz erneut eine Traktorendemonstration der Landwirte statt. Der Konvoi startet gegen 14 Uhr von Neuwied aus kommend über die B 42 und wird zunächst zum Sammelpunkt auf dem Oberwerth ( P+R Parkplatz Stadion ) fahren. Von dort aus erfolgt die Weiterfahrt gegen 15 Uhr quer durch das Stadtgebiet Koblenz bis zum Moselufer. Dort erfolgt die Einweisung durch Ordner. Sollten die zugewiesenen Flächen nicht ausreichen, steht den Landwirten eine weitere Parkfläche am Rheinufer zur Verfügung. Für 18 Uhr ist eine Kundgebung am Deutschen Eck geplant, die gegen 19 Uhr enden soll. Sodann beginnt der individuelle Abreiseverkehr. Die Polizei wird die Demo im Rahmen eines Sondereinsatzes begleiten, die Zahl der Traktoren, die in den Innenstadtbereich fahren dürfen, ist auf 180 Fahrzeuge begrenzt. Mit Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet sowie auf den An- und Abreiserouten ist zu rechnen.

