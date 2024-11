Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Nach Wohnungseinbruch Besitzer von Wertgegenständen gesucht

Selm (ots)

Nach einem Einbruch am Sonntag, 11.08.2024 in ein Einfamilienhaus an der Albert-Schweitzer-Straße in Selm sucht die Polizei Besitzer von mehreren entwendeten Gegenständen.

Diese wurden bei dem Einbruch von den unbekannten Tätern "verloren". Die Polizei geht davon aus, dass sie aus einem anderen, vorausgegangen Einbruchsdiebstahl stammen könnten.

Wer erkennt seinen Gegenstand? Hinweise zu den oder dem Eigentümer bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

