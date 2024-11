Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Trio nach kurzer Fahndung festgenommen - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Sonntag, 24. November 2024, 00:10 Uhr

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnten in der Nacht zu Sonntag drei Männer festgenommen werden, die im Verdacht stehen, in einen Keller in Stadtmitte eingebrochen zu haben. Sie werden noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

Eine Zeugin meldete, dass sich zwei Männer offenbar unberechtigt Zugang zu einem Keller an der Klosterstraße verschafft hatten. Sie beobachtete, wie zwei Männer aus dem Keller kletterten und anschließend mit einem roten Fahrzeug flohen. Nachdem die Frau sofort die Polizei informiert hatte, entdeckten die Polizisten noch auf der Anfahrt ein zur Beschreibung passendes Auto am Worringer Platz (Ecke Karlstraße) mit zwei Personen. Als die beiden Männer die Beamten sahen, ergriffen sie plötzlich die Flucht, konnten aber nach kurzer Nacheile gestoppt werden. Die Polizisten nahmen die beiden und einen weiteren Mann fest und durchsuchten sie und das Auto. Dabei fanden sie neben Einbruchwerkzeug vier neuwertige Tretroller und diverse andere Gegenstände. Es besteht der Verdacht, dass die Männer die Gegenstände zuvor entwendet hatten.

Alle drei Männer - ein 37-jähriger Rumäne, ein 37-jähriger Marokkaner und ein 31-jähriger Syrer, alle ohne festen Wohnsitz - wurden festgenommen und werden noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell