Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern - Raub auf Hotel - Unbekannter Täter bedroht Rezeptionistin - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Samstag, 23. November 2024, 14:20 Uhr

Die Polizei Düsseldorf sucht nach einem Raub in einem Hotel in Flingern Zeugen. Ein bislang unbekannter Mann hatte gestern Nachmittag eine Rezeptionistin bedroht und sie unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert.

Gegen 14:20 Uhr betrat der unbekannte Mann das Hotel an der Engelbertstraße und rief die Rezeptionistin zu sich an den Tresen. Als sie den Unbekannten sah, zückte er ein Messer und forderte die Frau auf, ihm Bargeld zu geben. Die Hotelangestellte flüchtete daraufhin in andere Räume. Nachdem der Täter ihr zunächst folgte, ließ er kurze Zeit später von ihr ab und kehrte zur Rezeption zurück. Dort erbeutete er ein Portemonnaie und flüchtete. Die Geldbörse konnte später von einem Passanten gefunden und zurückgebracht werden.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Sturmhaube, eine schwarze, dicke Winterjacke, eine schwarze Hose und schwarze Handschuhe.

Hinweise nimmt das zuständige Raubkommissariat (KK 13) der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211-8700 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell