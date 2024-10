Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Deutsche Polizei und US Militärgemeinde Kaiserslautern stellen ihre "Schlüsselmoment"-Kampagne zur Verhinderung und Verringerung regionaler Alkoholdelikte vor

Ramstein (Kreis Kaiserslautern)

Generalmajor Paul D. Moga, Kommandeur der Dritten US Luftwaffe und der Militärgemeinde Kaiserslautern, Carolin Henn, Leiterin des Führungsstabs des Polizeipräsidiums Westpfalz, und Jacqueline Schröder, Kampagnenbeauftragte des rheinland-pfälzischen Innenministeriums, trafen sich am 28. Oktober 2024 auf der Air Base Ramstein, um den Startschuss für die Kampagne "Schlüsselmoment" zu geben, die darauf abzielt, Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss in der Region zu verhindern und zu reduzieren.

Jacqueline Schröder wurde vom rheinland-pfälzischen Innenminsterium beauftragt, die Verkehrssicherheitskampagne zu entwickeln und ist nun für deren Erprobung verantwortlich. Bei dem Treffen wurden zweisprachige Aufklärungsmaterialien der "Key Moment"-Kampagne gegen Alkohol und Drogen am Steuer in Englisch und Deutsch vorgestellt. Dazu gehören eine Reihe von Postern, Grafiken und QR-Codes, die zu vielen Inhalten führen, um die Betrachterinnen und Betrachter aufzuklären und zu informieren. Ziel ist es, sogenannte Trunkenheitsfahrten in der Militärgemeinde Kaiserslautern zu reduzieren, indem das Bewusstsein für die deutschen Regeln im Straßenverkehr, alternative Transportmöglichkeiten und die Konsequenzen von Alkohol- und Drogenfahrten geschärft wird.

"Mit der Verkehrskampagne 'Schlüsselmoment' machen die Länder Rheinland-Pfalz und auch Niedersachsen, wo die Kampagne ebenfalls Anwendung findet, gemeinsam auf die dramatischen Folgen des Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss aufmerksam. Unser Ziel ist es, die Menschen zum Nachdenken anzuregen und ihnen bewusst zu machen, dass jede Fahrt eine verantwortungsvolle Entscheidung erfordert", so Schröder.

"Der 'Schlüsselmoment' beschreibt den Moment, in dem der Einzelne entscheidet, ob er berauscht ins Auto einsteigt oder es lässt. Diese Entscheidung kann den Unterschied zwischen Glück und Unglück, zwischen Leben und Tod ausmachen. Es ist ein kurzer Moment, aber die Folgen können gravierend sein. Und genau hier setzen wir an: Mit dieser Kampagne wollen wir alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ermutigen, im entscheidenden Moment verantwortungsvoll zu handeln und die richtige Entscheidung zu treffen", so Schröder.

Das US Militär unterstützt dieses wichtige Anliegen ausdrücklich. Die gemeinsame Präventions- und Aufklärungskampagne ist Teil einer fortgesetzten Partnerschaft zur Förderung der Sicherheit zwischen dem rheinland-pfälzischen Innenministerium, dem Polizeipräsidium Westpfalz und der Militärgemeinde Kaiserslautern.

Die Veranstaltung folgt auf eine Kooperationsvereinbarung, die Generalmajor Moga im Juli 2024 mit dem rheinland-pfälzischen Innenminister Michael Ebling unterzeichnete und mit der die Partnerschaft zwischen der Militärgemeinde Kaiserslautern und dem rheinland-pfälzischen Innenministerium mit dem Ziel begründet wurde, Alkohol- und Drogenfahrten entgegenzuwirken.

"Es gibt zwar immer eine kollektive Verantwortung, gegen Alkohol und Drogen am Steuer vorzugehen, aber die Kampagne 'Schlüsselmoment' wirkt sich wirklich auf die individuelle Ebene aus. Ihre Entscheidung betrifft nicht nur Sie selbst, sondern auch die Menschen in Ihrer Umgebung", sagte Moga. "Diese Kampagne bekräftigt unser Engagement für ein sicheres Umfeld für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Militärgemeinde Kaiserslautern und der gesamten Region. Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Luftwaffenangehörigen, ihrer Familien und aller Menschen in der Gemeinde sind von größter Bedeutung."

Zusätzlich zu dieser Sensibilisierungskampagne für die Öffentlichkeit haben die Militärgemeinde Kaiserslautern und die örtliche deutsche Polizei vereinbart, regelmäßige Treffen zwischen Vertreterinnen und Vertretern der örtlichen Einrichtungen der US Air Force und der US Army sowie der örtlichen Polizeieinheiten fortzusetzen, um Strategien zu erörtern, Informationen auszutauschen und die Wirksamkeit ihrer Bemühungen zu bewerten. Diese proaktive Zusammenarbeit und der einheitliche Ansatz sollen dazu beitragen, alkohol- und drogenbedingte Verkehrsverstöße einzudämmen und zu vermeiden.

Die Materialien der "Key Moment" DUI-Kampagne können hier eingesehen/heruntergeladen werden:

https://www.polizei.rlp.de/schluesselmoment https://www.ramstein.af.mil/Resources/Resiliency-Tools/Safe-Drinking-Portal/

