Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geparktes Fahrzeug gestreift und abgehauen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Der Besitzer eines Toyota Aygo meldete der Polizei am Montagmorgen eine Verkehrsunfallflucht in der Enkenbacher Straße. Nach seinen Angaben stand der Wagen von 7:15 Uhr bis 7:45 Uhr am Straßenrand. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der unbekannte Unfallverursacher in dieser Zeit den Wagen beim Vorbeifahren streifte und sich im Anschluss einfach aus dem Staub machte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 beim Altstadtrevier zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell