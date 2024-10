POL-PPWP: Eine Nacht in der Polizeizelle

Kaiserslautern (ots) - In der Kaiserstraße ist es am späten Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Kurz vor 18 Uhr stießen zwei Autos zusammen - beide Fahrer erlitten Verletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstanden so starke Schäden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zu dem Zusammenstoß kam es nach den bisherigen Ermittlungen, als ein 31-jähriger Mann mit seinem Ford ...

