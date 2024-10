Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann droht Angehörigen - Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen einer Bedrohung war die Polizei am Montagabend in Otterberg unterwegs. Dort konnten sie einen Mann feststellen, der zuvor einen Angehörigen bedroht hatte. Bei der Kontrolle des 26-Jährigen konnten die Beamten eine Schreckschusswaffe auffinden. Sie stellten die Waffe sicher. Da sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten ihn die Polizisten in eine Fachklinik. Auf den 26-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Bedrohung und dem Verstoß gegen das Waffengesetz zu. |kfa

