Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Buntmetall

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Zwischen gestern und heute Morgen drangen unbekannte Täter in ein Firmengelände in der Salinenstraße ein. In der Folge entwendeten sie Kupfer- und Aluminiumkabel im Gesamtwert von etwa 8000 Euro. Sachschaden wurde nicht verursacht. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Arnstadt/ Ilmenau unter 03677-601124 mit Angabe der Bezugsnummer 0228716/2024 zu melden. (mla)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell