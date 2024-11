Polizei Düsseldorf

POL-D: Schwerer Verkehrsunfall in Stadtmitte - Fußgänger von Straßenbahn erfasst - Mann lebensgefährlich verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 23. November 2024, 00:05 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall kurz nach Mitternacht wurde ein 69-jähriger Mann von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beabsichtigte der 69-jährige Brite die Kreuzung Grünstraße/Berliner Allee über einen Fußgängerfurt zu überqueren. Zur gleichen Zeit befuhren je zwei Bahnen in jede Fahrtrichtung die Berliner Allee. Der Mann ließ die erste Bahn passieren und wurde dann aus bislang unbekannter Ursache von einer Straßenbahn der Linie 705 erfasst und in der Folge unter der Straßenbahn eingeklemmt. Nachdem Rettungskräfte ihn befreit hatten, wurde der Mann mit lebensgefährlich Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 53-jährige Bahnfahrer erlitt einen Schock. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war vor Ort, um die Unfallspuren zu sichern. Für diese Zeit blieb die Fahrbahn sowohl für den Bahnverkehr als auch für den Straßenverkehr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

