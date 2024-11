POL-D: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerer Vergewaltigung - Wer kennt den Mann? - Hinweise erbeten - Foto

Düsseldorf (ots) - Stadtmitte - Trio raubt hochwertige Uhr - Zeugen gesucht Tatzeit: Sonntag, 10. November 2024, 20:05 Uhr Nach einem Raubdelikt am Sonntagabend in Stadtmitte sucht das Fachkommissariat KK 13 nach Zeugen. Drei Unbekannte hatten einer Frau die hochwertige Uhr vom Handgelenk gerissen und waren geflüchtet. Nach den bisherigen Ermittlungen war eine Gruppe asiatischer Messeaussteller zum Abendessen in einem ...

