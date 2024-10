Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht in Herzebrock-Clarholz - Autofahrer geht zu Fuß weg

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Mittwochnachmittag (16.10., 14.45 Uhr) stießen zwei Fahrzeuge auf der Kreuzung Oelder Straße/ Brocker Straße zusammen. Zuvor befuhr ein 69-Jähriger Transit-Fahrer die Brocker Straße in Richtung Herzebrock. Zeitgleich fuhr ein 58-jähriger Rheda-Wiedenbrücker auf der Oelder Straße mit einem BMW in Richtung Rheda-Wiedenbrück. In Höhe der Kreuzung kam es zu dem Unfall. Es wurde keiner verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 30.000 Euro. Der Fahrer des Transits stieg nach dem Unfall aus dem Auto aus und ging davon. Wenige hundert Meter weiter wurde er durch die hinzugerufenen Polizisten angetroffen. In seiner Atemluft war Alkoholgeruch wahrnehmbar. Ein Vortest bestätigt den ersten Verdacht. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Zudem wurde ihm eine Blutprobe abgenommen.

