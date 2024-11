Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Taschendiebinnen auf frischer Tat festgenommen - Erfolgreiche Observation - Festnahme - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Dienstag, 19. November 2024, 15:39 Uhr

Zwei polizeibekannte Taschendiebinnen wurden gestern Nachmittag auf frischer Tat festgenommen. Zivilfahnder der Bundespolizei hatten die Verdächtigen observiert und schließlich festgenommen. Sie übergaben die beiden Frauen an die Beamten der Düsseldorfer Polizei.

Zivilkräfte der Bundespolizei fielen die beiden Frauen bereits im Bereich des Hauptbahnhofs auf, so dass sie zu Fuß die Verfolgung aufnahmen und mit der U-Bahn Richtung Düsseldorf Arcaden in Bilk fuhren. Hier beobachteten sie die beiden Frauen, wie sie sich in einem Bekleidungsgeschäft einer 62-jährigen Frau näherten und ihr das Portemonnaie aus der Handtasche entwendeten. Als sie flüchteten, griffen die Bundespolizisten zu und hielten die Diebinnen fest. Im Anschluss übergaben sie die beiden 28-jährigen Frauen mit bulgarischer Staatsangehörigkeit an die Kollegen der Polizei Düsseldorf. Beide Frauen wurden festgenommen. Bei einer der beiden bestand ein offener Haftbefehl. Sie werden noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

