POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Einbruch gesucht!

Mannheim (ots) - Am Mittwochmorgen um 06:55 Uhr fuhr eine 24-jährige Lkw-Fahrerin die Altrheinstraße in Fahrtrichtung Sandhofer Straße entlang, um anschließend nach rechts in die Sandhofer Straße einzubiegen. Dabei schätzte die 24-Jährige den Abstand zur dortigen Fußgängerampel falsch ein und stieß mit dem Auflieger gegen die Ampel. Die Ampel wurde durch den Zusammenstoß teilweise aus der Verankerung gerissen. ...

