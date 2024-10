Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Aktionswoche gegen Taschendiebstahl - Prävention im Fokus

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen beteiligt sich vom 7. bis 13. Oktober an einer landesweiten Aktionswoche gegen Taschendiebstahl. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger vor den Gefahren durch Langfinger zu schützen und das Bewusstsein für Präventionsmaßnahmen zu stärken. Im Rahmen dieser Initiative wird die Polizei verstärkt an öffentlichen Plätzen, wie beispielsweise Einkaufszentren und belebten Straßen, präsent sein.

"Taschendiebstahl ist leider ein alltägliches Phänomen, das jede und jeden treffen kann. Mit unserer Aktionswoche möchten wir sowohl auf die Risiken hinweisen als auch konkrete Verhaltensweisen vermitteln, um sich zu schützen. Prävention ist hierbei der Schlüssel", betont Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

Im vergangenen Jahr sind im Kreis Recklinghausen und der Stadt Bottrop insgesamt 1.205 Taschendiebstähle gemeldet worden. Das waren zwar weniger Fälle als im Jahr davor, im Schnitt sind es aber immer noch etwa drei Taschendiebstähle pro Tag. Diese Zahl soll gesenkt werden.

Die Polizei wird während der Aktionswoche sowohl Informationsstände als auch mobile Beratungsteams einsetzen, die vor Ort wertvolle Tipps zum Schutz vor Taschendieben geben:

- Am Mittwoch, 09. Oktober, werden Polizeibeamte der Kriminalprävention von 8 bis 14 Uhr mit einem Informationsstand auf dem Dr. Helene-Kuhlmann-Park (Marktplatz) in Recklinghausen vor Ort sein, um Bürgerinnen und Bürger entsprechend zu sensibilisieren und zu beraten.

- Am Donnerstag, 10. Oktober, informieren Präventionsexperten der Polizei von 10 bis 16 Uhr am Creiler Platz (Marler Stern) in Marl. Dazu wird auch unsere "AnsprechBAR" vor Ort sein. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, mit den Polizistinnen und Polizisten einen Kaffee zu trinken, Fragen zu stellen oder einfach nur für ein Gespräch vorbei zu kommen.

Darüber hinaus informiert die Recklinghäuser Polizei auf ihren Social-Media Seiten (Facebook, Instagram, X) sowie auf ihrer Homepage über die Tricks der Taschendiebe und Schutzmaßnahmen.

Wichtige Präventionstipps:

- Wertsachen möglichst nah am Körper tragen - idealerweise in verschlossenen Innentaschen, nicht in Gesäßtaschen. - Nur das Notwendigste an Bargeld und Wertsachen mitnehmen. - Handtaschen stets geschlossen halten und eng am Körper tragen. - Bei Gedränge und Menschenmengen besonders aufmerksam sein. - Misstrauisch bei Ablenkungsmanövern oder ungewöhnlichen Situationen bleiben. - Im Supermarkt keine Taschen oder Behältnisse an den Einkaufswagen oder den Rollator hängen.

Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen fordert die Bevölkerung auf, selbst wachsam zu bleiben und Verdachtsfälle unverzüglich der Polizei zu melden. "Gemeinsam können wir verhindern, dass Taschendiebe erfolgreich sind. Jede aufmerksame Bürgerin und jeder aufmerksame Bürger leistet einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit", erklärt Zurhausen.

Die gängigsten Tricks der Taschendiebe sowie Präventionstipps und Hinweise, was nach einem Verlust der Geldbörse mit Bankkarte, Kreditkarte, Dokumenten etc. zu tun ist, hat die Recklinghäuser Polizei auf ihrer Internetseite zusammengefasst:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/die-tricks-der-taschendiebe

