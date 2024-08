Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Travemünde

Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung während der Travemünder Woche gesucht

Lübeck (ots)

Bereits am 27.07.2024 (Samstag) kam es während der Travemünder Woche im Bereich der Beach Area zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei wurde aus einer 8- bis 9-köpfigen Personengruppe heraus scheinbar zielgerichtet ein männlicher Geschädigter mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Die Täter konnten sich unerkannt in der Menschenmenge absetzen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von 21:50 Uhr bis 21:55 Uhr kam es zu der Auseinandersetzung. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung wurden nach Zeugenangaben Flaschen aus der Personengruppe heraus in die Menschenmenge geworfen. Es wurden mehrere Personen, darunter auch Unbeteiligte, nicht unerheblich verletzt. Ein Geschädigter erlitt einen zielgerichteten Schlag mit einer Glasflasche gegen seinen Kopf, woraufhin es ebenfalls zu einer Verletzung kam. Zudem wurde er durch die abgebrochene Flasche lebensgefährlich am Hals verletzt. Inzwischen befindet der Mann sich auf dem Wege der Besserung.

Drei der Täter wurden durch Zeugen als männlich, ca. 20 Jahre alt, sowie mit kurzen, schwarzen und nach hinten gegelten Haaren beschrieben. Einer der Täter trug ein weißes Poloshirt mit goldener Applikation vorne, der zweite Täter ein dunkles, zerrissenes T-Shirt, die dritte Person ein dunkles T-Shirt mit goldenem Muster vorne.

Der Polizei liegt ein anonymer Hinweis auf einen der Täter vor. Zudem liegen Erkenntnisse darüber vor, dass mehrere Personen vor Ort Videoaufnahmen des Vorfalls gefertigt hätten. Bislang liegt der Polizei keinerlei Videomaterial vor. Vor diesem Hintergrund werden etwaige Zeugen gebeten, sachdienliche Hinweise (insbesondere Videomaterial) der Polizei in Travemünde unter der Rufnummer 04502 - 863430 oder per Email unter travemuende.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell