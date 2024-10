Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Auto landet im Straßengraben - Fahrer hatte Alkoholfahne

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Brauckweg/Hervester Straße ist am Donnerstagabend ein Autofahrer verunglückt. Der 27-jährige Fahrer aus Dorsten kam gegen 22 Uhr von der Fahrbahn ab und geriet in einen Graben. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand rund 7.000 Euro Schaden, es musste abgeschleppt werden. Weil der Fahrer nach Alkohol roch, wurde noch vor Ort ein Atemalkoholtest gemacht, der auch positiv ausfiel. Anschließend nahm ihm ein Arzt Blut ab. Der Führerschein des 27-Jährigen wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell