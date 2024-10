POL-RE: Herten: Kind verletzt - Spielplatz vorsichtshalber abgesperrt

Recklinghausen (ots) - In Marl sind zwischen Montag- und Dienstagnachmittag Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Ottostraße eingestiegen. Sie beschädigten zunächst eine Fensterscheibe, um an den Griff zu gelangen. Nach Öffnen des Fensters durchsuchten sie das Haus. Die Täter konnten unerkannt mit Bargeld und Schmuck flüchten. In einem Mehrfamilienhaus an der ...

mehr