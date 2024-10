Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Veranstaltungsreihe "AnsprechBAR" geht weiter - Neuer Termin erstmals an einer Moschee

Recklinghausen (ots)

Die Veranstaltungsreihe "AnsprechBAR" des Polizeipräsidiums Recklinghausen wird fortgesetzt. Im Oktober gibt es wieder die Gelegenheit, mit Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und Anregungen zu geben.

Der nächste Termin findet am 6. Oktober (Sonntag) auf dem Trödelmarkt in Castrop-Rauxel statt. Von 10 bis 16 Uhr werden Beamtinnen und Beamte an der Lange Straße (Ecke Nordstraße) vor Ort sein, um - in lockerer Atmosphäre - mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.

"Der direkte Austausch mit der Bevölkerung ist uns ein wichtiges Anliegen", sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "Bei der "Ansprechbar" sind alle willkommen, wir stehen für offene Gespräche bereit. Es gibt keine Tabus - ob Sorgen, Anregungen oder einfach nur Interesse an unserer Arbeit, wir nehmen uns für jedes Anliegen Zeit", betont die Behördenleiterin. "Der Termin auf einem Trödelmarkt bietet die Chance, alle Altersgruppen zu erreichen - und da es an einem Sonntag stattfindet, können hoffentlich auch viele Berufstätige vorbeikommen."

Der zweite Termin findet am 10. Oktober (Donnerstag) auf dem Creiler Platz in Marl statt. Von etwa 11 bis 15 Uhr werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei Recklinghausen vor Ort sein, um Gespräche zu führen und zu informieren.

Besonders hervorzuheben ist ein Termin an einem besonderen Ort: Erstmals wird die Polizei Recklinghausen mit der "AnsprechBAR" an einer Moschee stehen. Am 13. Dezember (zwischen 13 und 15 Uhr) wollen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte an der Moschee an der Dortmunder Straße in Recklinghausen präsent sein, um Hemmschwellen abzubauen und das interkulturelle Miteinander zu stärken.

Für eine angenehme Atmosphäre ist gesorgt: Die Polizei lädt bei Kaffee und Tee zum Verweilen ein. "Das Gespräch steht im Mittelpunkt. Jeder kann kommen und seine Fragen direkt an die Kolleginnen und Kollegen vor Ort richten", betont Zurhausen.

Die Veranstaltungsreihe "AnsprechBAR" hat sich in den vergangenen Monaten als wertvolle Plattform erwiesen, um das Vertrauen zwischen Polizei und Bevölkerung weiter zu stärken. Egal ob allgemeine Fragen zur Sicherheitslage, Verkehrssicherheit oder speziellen Themen - die Polizei steht Rede und Antwort.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die Gelegenheit wahrzunehmen und in den Dialog mit der Polizei zu treten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell