Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: 60-Jährige stürzt mit Lastenrad - Zeugen des Unfalls gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf der Straße "Im Depot" stürzte eine 60-Jährige aus Castrop-Rauxel am Sonntag, gegen 12:45 Uhr, mit ihrem Lastenrad.

Sie fuhr mit einem Lastenrad, in dem zwei Kinder (fünf und sechs Jahre alt) saßen, zuerst auf der Straße "Am Hebewerk" und bog dann nach links in die Straße "Im Depot" ab. Hier musste sie einem entgegenkommenden Radfahrer nach rechts ausweichen - dabei stürzte sie. Ein unbekannter Mann half ihr und den Kindern, der Radfahrer fuhr weiter ohne anzuhalten.

Erst im Nachgang stellte die 60-Jährige Verletzungen fest, dass sie leicht verletzt war. Die beiden Kinder blieben unverletzt. Das Lastenrad war noch fahrtauglich, ist jedoch auf der rechten Seite beschädigt.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, schlanke Figur, trug einen Helm und körperbetonte, schwarze Fahrradbekleidung.

Die Polizei sucht jetzt den Ersthelfer, Zeugen des Unfalls und den Radfahrer als möglichen Unfallbeteiligten. Hinweise unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell