Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwere Körperverletzung

Soest (ots)

Am gestrigen Mittwochabend kam es gegen 18:45 Uhr zu einem schweren Körperverletzungsdelikt im Bereich der Fußgängerunterführung des Bahnhofes. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten zwei Männer, ein 32-jähriger Algerier aus Warstein und ein 28-jähriger Marokkaner, aus bislang unbekannten Gründen zunächst in verbale Streitigkeiten. Die Situation eskalierte dermaßen, so dass der 32-Jährige eine Glasflasche auf dem Boden zerschlug und mit dem abgebrochenen Flaschenhals mehrfach auf den 28-Jährigen einschlug. Dieser erlitt mehrere stark blutende Schnittwunden im Gesichtsbereich. Er wurde umgehend durch verständigte Rettungskräfte versorgt. Der 32-Jährige flüchtete noch vor Eintreffen der ebenfalls verständigten Polizei. Unmittelbar nach Sachverhaltsaufnahme konnte der Beschuldigte in einem örtlichen Krankenhaus angetroffen werden. Dorthin hatte er sich eigenständig begeben, um eine Schnittwunde an der Hand versorgen zu lassen. Er wurde von den Polizeibeamten festgenommen. Da der Verdacht des Konsums von Alkohol und Betäubungsmitteln bestand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der 32-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell