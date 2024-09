Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Drewer - Dachstuhlbrand

Rüthen (ots)

Am gestrigen Dienstag gegen 17:10 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandgeschehen in die Milchstraße gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache war im ersten Obergeschoss eines Hauses in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand, der sich bereits auf den Dachstuhl ausgeweitet hatte, mit starken Einsatzkräften löschen. Ein zur Zeit des Brandausbruchs in der Wohnung schlafender 25-Jähriger wurde vom Martinshorn der Feuerwehr geweckt und konnte die Wohnung eigenständig verlassen. Eine 26-jährige Frau aus Gütersloh, die sich unmittelbar vor dem Haus befand, atmete Rauch ein und wurde ebenso wie der 25-Jährige, vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Am Gebäude entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und nahm die weiteren Ermittlungen zur Brandursache auf.

