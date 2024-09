Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rollerfahrer schwer verletzt

Soest (ots)

Am gestrigen Montagmorgen kam es gegen 10:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Lübecker Ring, zwischen der Niederbergheimer Straße und dem Windmühlenweg. Ein 69-jähriger Mann aus Soest befuhr mit seinem Kleinkraftrad der Marke Kymco den Lübecker Ring in Richtung des Windmühlenweges. Aus bislang noch ungeklärter Ursache stürzte der 69-Jährige mit seinem Kleinkraftrad auf die rechte Fahrzeugseite. Er zog sich bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Ein Unfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis wurde hinzugezogen, um die Unfallspuren zur Rekonstruktion des Unfalles genaustens zu dokumentieren. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat aktuell die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Lübecker Ring komplett gesperrt.

