POL-SO: Mehrere Diebstähle aus Autos - Besitzer des Diebesgutes gesucht

Lippstadt (ots) - Am gestrigen Montagnachmittag kam es gegen 14:25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Loher Straße. Ein 56-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem VW die Loher Straße in Richtung Benninghausen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve mit seinem Pkw ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden VW einer ...

