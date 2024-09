Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Schwerer Verkehrsunfall

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag kam es gegen 14:25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Loher Straße. Ein 56-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem VW die Loher Straße in Richtung Benninghausen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam er in einer Rechtskurve mit seinem Pkw ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden VW einer 22-jährigen Frau aus Wadersloh. Die 22-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber zügig von den eingesetzten Polizeibeamten aus ihrem Pkw befreit werden. Beide Unfallbeteiligte erlitten schwere Verletzungen. Die 22-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und der 56-jährige Lippstädter mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Münster wurde hinzugezogen, um die Unfallspuren zur Rekonstruktion des Unfalles genaustens zu dokumentieren. Die Feuerwehr nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Die Loher Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell