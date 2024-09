Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Drei Täter nach mehreren Diebstählen aus Autos festgenommen

Soest (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden, gegen 04:10 Uhr wurde im Soester Norden aus mehreren Fahrzeugen verschiedenste Gegenstände geklaut.

Die drei Täter brauchten sich nicht mal Mühe geben. Beim Vorbeigehen an den Fahrzeugen mussten sie einfach nur kurz prüfen, ob die Fahrzeuge verschlossen sind. Das war in einigen Fällen nicht der Fall. So konnten sie mehrere Gegenstände widerstandslos mitnehmen.

Aber in einem Fall haben sie die Rechnung ohne den Inhaber eines Teslas gemacht. Im Turmwächterweg löste die Alarmanlage des Fahrzeuges aus, als die Täter eine Jacke aus dem Fahrzeug mitgenommen haben. Als sie der Besitzer anschrie, ließen sie die Jacke fallen und flüchteten über die Oestinghauser Straße stadteinwärts.

Die sofort verständigte Polizei konnte die drei Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung am Schleswiger Ring antreffen und kontrollieren. Bei sich trugen sie zwar nicht mehr die Jacke des Geschädigten, aber doch einiges anderes an Diebesgut.

Unter anderem:

- Mehrere Sonnenbrillen - Schokoladen und Kaugummis - Waschmünzen - Feuerzege - Einkaufswagenchips - mehrere Flaschen Parfum - Airpods - Bargeld von mehreren hundert Euro - Taschenlampen - USB-Sticks - Ladekabel

und viele andere Kleinigkeiten.

Die drei Diebe (15 Jahre, marokkanischer Staatsangehöriger, derzeit noch unbekannter Wohnort; 25 Jahre, Marokkaner, ZUE Soest; 19 Jahre, Algerier, ZUE Unna) wurden von der Polizei vorläufig festgenommen und das Diebesgut sichergestellt.

In diesem Zusammenhang hat die Polizei Soest folgende Bitte: Sollten Sie heute feststellen das ihr Fahrzeug durchwühlt wurde oder aber etwas fehlt, so melden Sie sich auf der nächsten Polizeidienststelle und erstatten Anzeige oder aber rufen die Polizeiwache unter 02921 91000 an. Sollte an ihrem Fahrzeug oder an ihrem Haus Videoüberwachungsanlagen installiert haben, so werten Sie diese bitte aus und melden uns verdächtige Personen.

Der Polizei ist zudem wichtig: Bitte lassen Sie ihr Fahrzeug unbeaufsichtigt nur verschlossen zurück. Sie machen es den Tätern sonst zu einfach. Verschlossene Fahrzeug wurden nicht angegangen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell