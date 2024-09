Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auf frischer Tat ertappt

Soest (ots)

Am gestrigen Sonntagabend wurde die Polizei zu einem Imbisswagen gerufen, der dauerhaft auf dem Parkplatz des Einkaufscenters Am Bahnhof abgestellt ist. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten auf einen 43-jährigen Soester, der mit einer Brechstange in der Hand vor dem Imbisswagen stand. Unmittelbar vor dem Eintreffen der Polizei hatte er offenbar bereits die Verkaufsklappen aufgehebelt, um in den Imbiss einzusteigen. Der Soester wurde vorläufig festgenommen und muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

